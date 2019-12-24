Стала известна сборная всех времен по версии AS
В сборной всех времен лишь один действующий футболист.
Авторитетно испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен.
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По версии издания, в воротах расположился бывший игрок СРСР Лев Яшин. Защиту составили: бразилец Кафу, англичанин Бобби Мур, немец Франц Беккенбауэр, итальянец Паоло Мальдини,
В полузащите: нидерландец Йохан Кройф, француз Зинедин Зидан, аргентинец Диего Марадона, легенда Реала Альфредо Ди Стефано.
В атаке: бразилец Пеле, который трижды выигрывал чемпионат мира, и действующий игрок Барселоны Лионель Месси.
🤔 ¿Cambiarías algo? pic.twitter.com/DLdsAFlxII— Diario AS (@diarioas) December 24, 2019
Напомним, что ранее была составлена символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года.
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