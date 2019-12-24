Стала известна сборная всех времен по версии AS

В сборной всех времен лишь один действующий футболист.

Авторитетно испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен.

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По версии издания, в воротах расположился бывший игрок СРСР Лев Яшин. Защиту составили: бразилец Кафу, англичанин Бобби Мур, немец Франц Беккенбауэр, итальянец Паоло Мальдини,

В полузащите: нидерландец Йохан Кройф, француз Зинедин Зидан, аргентинец Диего Марадона, легенда Реала Альфредо Ди Стефано.

В атаке: бразилец Пеле, который трижды выигрывал чемпионат мира, и действующий игрок Барселоны Лионель Месси.

Напомним, что ранее была составлена символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года.