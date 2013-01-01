Жоау Мариу: Роналду может перейти в российский клуб, но при одном условие

Команда должна бороться за чемпионство в Лиге чемпионов.

Полузащитник Локомотива Жоау Мариу поделился мнением по поводу вероятности перехода Криштиану Роналду в российский клуб.

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“Почему нет? Если посмотрите на карьеру Криштиану, то он всегда искал вызов для себя. С Манчестером Криштиану выиграл все.

После этого захотел сделать то же самое с Реалом. И сумел выиграть все, что хотел. Теперь Ювентус. Никто не знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и перейти сюда. Все возможно“, - рассказал Мариу для Российской газеты.

Отметим, что Роналду проиграл в финале впервые с 2013 года.