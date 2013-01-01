Миколенко и Бондарь попали в символическую сборную лучших молодых игроков

Украинцы оказались в компании таких игроков, как Жоау Фелиш и Эрлинг Холанд.

Журналист издания Radio Marca Давид Фернандес составил ежегодную символическую сборную перспективных европейских игроков. В команду попали два украинца - защитник Динамо Виталий Миколенко и фулбэк Шахтера Валерий Бондарь.

Полный состав сборной перспективных молодых игроков выглядит так: Аарон Рамсдейл (Англия), Рис Джеймс (Англия), Диогу Кейруш (Португалия), Валерий Бондарь (Украина), Виталий Миколенко (Украина), Дэниел Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонали (Италия), Дониэлл Мален (Нидерланды), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Жоау Фелиш (Португалия).

Главный тренер - Фрэнк Лэмпард (Англия).

Отметим, что Миколенко в 2019 году помог сборной Украины выйти на Евро-2020. А Бондарь, в свою очередь, стал победителем юношеского чемпионат мира в составе команды Украины U-20.

Ранее сообщалось, что Миколенко стал лучшим молодым игроком Украины в 2019 году.