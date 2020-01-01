Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Насри: Салах гонится за голами и статистикой

Комментариев: 0
Бывший хавбек Манчестер Сити раскритиковал египтянина за индивидуализм.
Самир Насри
Самир Насри
Getty Images

Полузащитник Андерлехта Самир Насри рассказал, какой тип игроков ему нравится.

“Между Марезом и Салахом я бы выбрал Рияда. Почему? Потому что он алжирец, к тому же мне нравится его стиль игры.

Марез - командный игрок, в то время как Салах куда больше индивидуалист. Я бы не сказал, что Салах прям жадный, но он гонится за голами и статистикой.

С Марезом же можно отыграться. Это тот футболист, с которым можно развиваться“, - цитирует Насри Tribal Football.

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что Салах превратился в эгоистичного нападающего.

Поделись:
Теги: футбол, Самр Насри, Мохамед Салах, Рияд Марез
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь