Насри: Салах гонится за голами и статистикой

Бывший хавбек Манчестер Сити раскритиковал египтянина за индивидуализм.

Полузащитник Андерлехта Самир Насри рассказал, какой тип игроков ему нравится.

“Между Марезом и Салахом я бы выбрал Рияда. Почему? Потому что он алжирец, к тому же мне нравится его стиль игры.

Марез - командный игрок, в то время как Салах куда больше индивидуалист. Я бы не сказал, что Салах прям жадный, но он гонится за голами и статистикой.

С Марезом же можно отыграться. Это тот футболист, с которым можно развиваться“, - цитирует Насри Tribal Football.

Ранее экс-игрок сборной Англии заявил, что Салах превратился в эгоистичного нападающего.