Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нойер хочет выступить на домашнем Евро-2024

Комментариев: 0
Немецкий голкипер не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер готов принять участие в чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии.

“Вопрос завершения карьеры в национальной сборной остается открытым. В первую очередь я буду следить за своим здоровьем. Нужно быть в форме и смотреть, буду ли я дальше получать удовольствие от игры.

На данный момент, судя по моему текущему состоянию, я готов сыграть на домашнем Евро. Я в прекрасной форме“, - цитирует Нойера Kicker.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер побил рекорд сборной Германии.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Германии по футболу, Мануэль Нойер, Евро-2024
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь