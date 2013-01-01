Нойер хочет выступить на домашнем Евро-2024

Немецкий голкипер не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер готов принять участие в чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии.

“Вопрос завершения карьеры в национальной сборной остается открытым. В первую очередь я буду следить за своим здоровьем. Нужно быть в форме и смотреть, буду ли я дальше получать удовольствие от игры.

На данный момент, судя по моему текущему состоянию, я готов сыграть на домашнем Евро. Я в прекрасной форме“, - цитирует Нойера Kicker.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер побил рекорд сборной Германии.