Нойер хочет выступить на домашнем Евро-2024
Немецкий голкипер не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер готов принять участие в чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии.
“Вопрос завершения карьеры в национальной сборной остается открытым. В первую очередь я буду следить за своим здоровьем. Нужно быть в форме и смотреть, буду ли я дальше получать удовольствие от игры.
На данный момент, судя по моему текущему состоянию, я готов сыграть на домашнем Евро. Я в прекрасной форме“, - цитирует Нойера Kicker.
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер побил рекорд сборной Германии.
Полная версия правил