Transfermarkt представил список игроков, больше всех потерявших в стоимости в 2019 году

В рейтинг попали по три игрока Барселоны и Реала.

Известный портал Transfermarkt опубликовал список футболистов, которые больше всех потеряли в рыночной стоимости в 2019 году.

Первым в этом рейтинге оказался игрок Баварии Филиппе Коутиньо, цена которого упала в два раза и теперь составляет 70 миллионов евро.

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На втором месте оказался защитник Реала Марсело, который подешевел на 50 миллионов евро. На третьей позиции разместился защитник Барселоны Иван Ракитич, стоимость которого снизилась на 40 миллионов евро.

Вашему вниманию ТОП-10 игроков, которые сильно подешевели в 2019 году:

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Криштиану Роналду снизилась на 15 миллионов евро.