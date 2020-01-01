ТОП-20 игроков, которые скоро станут свободными агентами: новый влог на канале Бей-Беги

Многие выдающиеся футболисты уже будущим летом могут сменит клубную прописку без какой-либо компенсации.

ТОП-20 будущих свободных агентов: влог на канале Бей-Беги

Летом 2020 года трансферный рынок могут взорвать новости о крутых футболистах, которые покинут свои клубы бесплатно.

Дело в том, что у некоторых игроков в скором времени закончатся контракты, и их нынешние клубы либо попытаются их переподписать, либо будут вынуждены отпустить их бесплатно.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог, в котором представлены ТОП-20 футболистов, которые будущим летом могут стать свободными агентами:

Смотрите также влог канала Бей-Беги о пути сборной Украины на Евро-2020.