Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-20 игроков, которые скоро станут свободными агентами: новый влог на канале Бей-Беги

Комментариев: 0
Многие выдающиеся футболисты уже будущим летом могут сменит клубную прописку без какой-либо компенсации.

ТОП-20 будущих свободных агентов: влог на канале Бей-Беги
ТОП-20 будущих свободных агентов: влог на канале Бей-Беги

Летом 2020 года трансферный рынок могут взорвать новости о крутых футболистах, которые покинут свои клубы бесплатно.

Дело в том, что у некоторых игроков в скором времени закончатся контракты, и их нынешние клубы либо попытаются их переподписать, либо будут вынуждены отпустить их бесплатно.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог, в котором представлены ТОП-20 футболистов, которые будущим летом могут стать свободными агентами:

Смотрите также влог канала Бей-Беги о пути сборной Украины на Евро-2020.

Поделись:
Теги: футбол, ТОП-20, свободные агенты, влог, бей-беги
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь