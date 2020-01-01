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У защитника Зальцбурга случился инсульт на тренировке

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Патрик Фаркаш надеется сыграть за команду в 2020 году.
Патрик Фаркаш
Патрик Фаркаш
FC Red Bull Salzburg

Защитник австрийского Зальцбурга Патрик Фаркаш рассказал, что перед матчем с Наполи в групповом раунде Лиге чемпионов перенес инсульт.

“Мне действительно нечего скрывать. Думаю, что каждый фанат должен знать, что со мной произошло. Перед матчем Лиги чемпионов против Наполи у меня случился инсульт.

Я был пленником своего тела. Хотел двигаться, но не мог. Я думал о том, что происходит, и ненадолго подумал, что все кончено и я могу умереть. Это очень неприятные воспоминания.

Надеюсь, что уже в 2020 году я снова смогу сыграть за команду“, - цитирует футболиста ESPN.

На данный момент Фаркаш вернулся к общим тренировкам с командой, но продолжает курс реабилитации.

Отметим, что 2019 год также запомнился еще одним страшным инцидентом. В мае у голкипера Порту Икера Касильяса случился инфаркт во время тренировки.

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Теги: футбол, РБ Зальцбург, Патрик Фаркаш
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