Битва редакций: Милан и Тоттенхэм разочаровали

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы в очередной раз не смогли увеличить наш банк.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. В шестнадцатом туре мы сделали две ставки – все экспрессы. И все они стали провальными.

Ставка №1

Матчи: Уотфорд – МЮ 2:0 / Тоттенхэм – Челси 0:2

Прогноз: Победа МЮ / Победа Тоттенхэма

Коэффициент: 4,34

Ставка: 500 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Тоттенхэм абсолютно по всем статьям уступил Челси, а Лампард переиграл Моуриньо, что стало для нас неожиданностью. Казалось, что более опытный португалец должен преподать урок своему бывшему подопечному, но у него было иное мнение на этот счет. Манчестер Юнайтед же абсолютно не играл хуже Уотфорда, но умудрился пропустить глупый гол и привез пенальти. После такого в игру вернуться сложно.

Ставка №2

Матчи: Реал – Атлетик 0:0 / Аталанта – Милан 5:0

Прогноз: ТМ (3,0) / Х2

Коэффициент: 3,73

Ставка: 500 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Милан с треском проиграл Аталанте. Даже середняки чемпионата, коим, впрочем, уже стали и “дьяволы“, в прошлых турах больше сопротивлялись. Не ожидали такой капитуляции от Милана. Реал же с Атлетиком так и не отметились забитыми голами, что хоть немного скрасило наше ужасное настроение.

Итог

В шестнадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы продолжили череду неудач. Нужно хорошо проанализировать и постараться выйти в плюс по итогам следующего тура.