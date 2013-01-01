Нойер - о Золотом мяче: Что люди смотрят на Youtube – голы Месси и Роналду или отборы?
Немец раскритиковал выбор людей.
Вратарь Баварии Мануэль Нойер поделился мнением, почему защитники и вратари почти не выигрывают Золотой мяч.
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“Ван Дейк занял второе место в этому году. То, что я, вратарь, занял третье место в 2014 году - это не нормально.
Но что люди в основном смотрят на Youtube или в Instagram? Хорошие отборы и единоборства или голы Месси и Роналду?
Вот именно поэтому нападающие выигрывают Золотой мяч“, - заявил Нойер для Kicker.
Напомним, что Месси выиграл шестой Золотой мяч в этом году.
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