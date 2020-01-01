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Ливерпуль - Фламенго 1:0 видео гола и обзор финала клубного чемпионата мира

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"Мерсисайдцы" добыли минимальную победу.

Ливерпуль - Фламенго: видео гола и обзор матча
Ливерпуль - Фламенго: видео гола и обзор матча
Getty Images

В финале клубного чемпионата мира Ливерпуль одержал минимальную победу над Фламенго (1:0).

Основное время закончилось нулевой ничьей. В дополнительное время единственный гол забил Роберто Фирмино на 99-й минуте матча.

Cмотрите видео гола и обзор матча Ливерпуль - Фламенго:

Ливерпуль — Фламенго 1:0

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) — Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) — Рибейро (Диего, 82), Арраскета (Витиньо, 77), Энрике — Габигол

Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего. 

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Теги: Ливерпуль, Фламенго, клубный чемпионат мира, видео гола, обзор матча, футбол
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