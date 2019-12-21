Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самый сильный футболист мира ударил соперника в лицо

Комментариев: 0
Все прекрасно понимали, чем закончится провокация.
Адебайо Акинфенва
Адебайо Акинфенва
Getty Images

В 21-м туре Первой лиги Англии между Оксфордом и Уиком случился неприятный инцидент. 

В начале матче произошла стычка между футболистами команд. Игрок Оксфорд во время разбирательства, по непонятным причинам, решил толкнуть самого сильного человека в футболе - Адебайо Акинфенвы. 

Англичанин не стал долго думать и пихнул соперника в лицо. Арбитр матча показал вторую желтую карточку Акинфенве на 26-й минуте матча, что автоматически отправило англичанина за пределы поля.

Матч закончился минимальной победой Оксфорда 1:0.

Ранее сообщалось, что в Аргентине произошла массовая драка из-за грубого фола.

Поделись:
Теги: Адебайо Акинфенва, Оксфорд Юнайтед, Уикомб Уондерерз, удаление, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь