Самый сильный футболист мира ударил соперника в лицо

Все прекрасно понимали, чем закончится провокация.

В 21-м туре Первой лиги Англии между Оксфордом и Уиком случился неприятный инцидент.

В начале матче произошла стычка между футболистами команд. Игрок Оксфорд во время разбирательства, по непонятным причинам, решил толкнуть самого сильного человека в футболе - Адебайо Акинфенвы.

Англичанин не стал долго думать и пихнул соперника в лицо. Арбитр матча показал вторую желтую карточку Акинфенве на 26-й минуте матча, что автоматически отправило англичанина за пределы поля.

Матч закончился минимальной победой Оксфорда 1:0.

Ранее сообщалось, что в Аргентине произошла массовая драка из-за грубого фола.