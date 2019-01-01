Ливерпуль - победитель Клубного чемпионата мира

"Мерсисайдцы" впервые выиграли этот турнир.

В финале клубного чемпионата мира Ливерпуль встречался с Фламенго.

В основное время матч закончился вничью 0:0. Поединок проходил без опасных моментов. Спорный эпизод случился во время компенсированного времени ко второму тайму. Садио Мане убежал один на один, но был сбит Рафиньей в штрафной площади. Арбитр назначил пенальти. Однако, благодаря VAR решение было отменено.

Единственный гол забил Роберто Фирмино. Ливерпуль стал обладателем трофея, который до этого момента не выигрывал.

Фламенго - Ливерпуль - 0:1

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 100), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Диего Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис, Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), де Арраскаэта (Витиньо, 77), Бруно Энрике

Предупреждения: Мане, 45+1, Салах, 81, Фирмино, 100, Милнер, 105 - Витиньо, 90, Диего, 112