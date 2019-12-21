Хацкевич: Ротор не нуждается в представлениях

Украинский тренер возглавил Ротор.

Главный тренер Ротора Александр Хацкевич прокомментировал свое назначение в российский клуб.

“Для меня это большая ответственность. Ротор мне известен и в представлениях не нуждается. Чтобы понять российский чемпионат необходимо прочувствовать колорит ФНЛ.

Перед клубом стоят самые высокие задачи. Прилетел специально в Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, в котором предстоит жить и работать, с инфраструктурой, лично встретиться с руководством области и клуба.

Мне все очень понравилось. Успел подняться на Мамаев Курган. Считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда.

Контракт мы подписывали на Волгоград Арене, поэтому оценил масштаб и красоту стадиона, посмотрел раздевалку и газон“, - приводит слова Хацкевича официальный сайт Ротора.

Ранее сообщалось, что Слуцкий вернулся в Россию.