Французский специалист оценил работу Гвардиолы.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал лучшего тренера в мире.

“Я уважаю Пепа как игрока и как тренера. Я считаю его лучшим тренером мира.

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Мне нравится играть против его команд. Мне нравится встречаться с Гвардиолой“, - рассказал Зидан.

Французский специалист прокомментировал работу видеосистемы VAR.

“ВАР - это очень важно. Эта технология, которая положительно влияет на футбол, но, как и все в жизни, может ошибаться. Эта система может улучшаться, и мне кажется, что это произойдет в ближайшее время.

Я закончил карьеру в 34 года, но в свой последний день в Реале мне все равно хотелось прогрессировать. Мы обязаны поддержать VAR“, - цитирует Зидана As.

Ранее Зидан рассказал, когда планирует завершить тренерскую карьеру.