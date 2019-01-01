Почеттино: Помимо АПЛ есть другие интересные чемпионаты и клубы

Специалист не исключает возможности переезда в любой другой чемпионат, кроме АПЛ.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал, где может продолжить карьеру.

“Я наслаждаюсь отдыхом, готовлюсь, учусь и набираюсь сил, чтобы быть готовым к новому вызову. Нужно быть готовым, ведь никогда не знаешь, когда появится клуб, который заинтересованный в тебе.

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Мне нравится АПЛ, ее фанаты. Работать там - нечто потрясающее для любого тренера. Но помимо АПЛ есть другие интересные чемпионаты и клубы.

Если кто-то чего-то хочет, то мы открыты для предложений. Для того, чтобы принять новый вызов и полностью выкладываться, мы должны ощутить новое воодушевление.

У меня нет никаких рамок, когда я говорю, что открыт к предложениям любых клубов. Главное - интересный проект и подходящие люди“, - приводит слова Почеттино Marca.

Отметим, что президент “шпор“ не исключает возможности возвращения Почеттино.