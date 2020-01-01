Монтеррей - бронзовый призер клубного чемпионата мира

Мексиканский клуб выиграл в серии пенальти.

В матче за 3-е место клубного чемпионата мира мексиканский Монтеррей играл против Аль-Хиляля.

Счет в матче открыл клуб из Саудовской Аравии. Однако, в начале тайма Монтеррей дважды забили, что позволило вести в счете.

Спустя 5 минут Аль-Хиляль отыгрались. Гол забил, всем известный своим празднованием, Бафетимби Гомис, который точным ударом головой сравнял счет.

Команды пробили пенальти, где сильнее оказался мексиканский клуб. Примечательно, что вратарь Монтеррея отразил два удара и забил решающий пенальти.

Монтеррей (Мексика) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Артуро Гонсалес, 55, Меса, 60 — Карлос Эдуардо, 35, Гомис, 66.

Монтеррей: Карденас — Гутьеррес, Басанта, Васкес, Лайюн — Артуро Гонсалес (Медина, 85), Джонатан Гонсалес - Меса, Урретавискайя, Мехия (Писарро, 72) - Сальдивар (Фунес, 68).

Аль-Хиляль: Аль-Маюф — Аль-Бурейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани - Куэльяр (Бахебри, 63), Отайф (Канно, 74) — Аль-Досари, Джовинко, Карлос Эдуардо - Хрибин (Гомис, 60).

Предупреждения: Урретавискайя, Мехия, Меса.

Напомним, что финальный поединок клубного чемпионата мира между Фламенго и Ливерпулем состоится сегодня. Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.