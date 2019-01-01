Клопп раскритиковал клубный чемпионат мира

Фламенго в случаи победы будет праздновать, а Ливерпуль проведет игру с Лестером.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча против Фламенго в рамках финального матча клубного чемпионата мира.

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“Для нас этот титул может стать первым в истории клуба? Это не то, что я буду говорить игрокам. Конечно, можно стать легендой, когда выигрываешь титулы. Но такие мысли отвлекают от важных вещей.

Будет здорово, если по окончанию их карьер - они станут легендами футбола. Но это не главная цель, ведь нужно бороться в каждом матче, выкладываться каждую игру на максимуме. Мы пробились в финал, парни хотели сыграть здесь - как и клуб и я.

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Фламенго устроит полноценную вечеринку, если смогут победить в финале. Но нас же ждет матч с Лестером - в этом ключевая разница. Но кого это волнует? Таков расклад.

Мы не можем увеличить значение клубного чемпионата мира в Европе, но прямо сейчас это самый важный турнир для нас, ведь мы тут“, - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что Клопп ранее высказывал свое недовольство проведением клубного чемпионата мира.