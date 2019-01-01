Легендарный Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Футболист ведет переговоры с аргентинским Эстудиантесом.

Именитый экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста в ближайшее время может перейти в аргентинский Эстудиантес.

Как сообщает издание Sport, на данный момент стороны ведут переговоры и уже близки к подписанию контракта.

Стоит отметить, что Эстудианес тренирует бывший партнер Иньесты по Барселоне Габриэль Милито. Кроме того, состав команды недавно пополнил полузащитник Хавьер Маскерано.

Напомним, Андрес Иньеста летом 2018 года перешел из Барселоны в японский Виссел Кобе. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 23 поединка за клуб, отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста хотел бы вернуться в Барселону.