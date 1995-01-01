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"Мне нравятся женщины:" Фигу опроверг слухи о романе с Гвардиолой

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Футболисты вместе защищали цвета Барселоны.
Луиш Фигу
Луиш Фигу
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Луиш Фигу прокомментировал слухи о том, что во время выступлений за каталонскую команду у него были романтические отношения с одноклубником Хосепом Гвардиолой.

“Гвардиола был отличным другом. Он мне очень помог. Он был моим соседом по комнате, но между нами ничего не было. Мне нравятся женщины“, - заявил Фигу в интервью ICON.

Отметим, что в составе Барселоны Хосеп Гвардиола выступал с 1990 по 2001 год, а Луиш Фигу с 1995 по 2000 год.

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Теги: футбол, Барселона, Хосеп Гвардиола, Луиш Фигу
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Источник: marca.com

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