Месси - лучший игрок года по версии The Guardian

Аргентинец стал лучшим.

Известное британское издание The Guardian опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов планеты.

Лионель Месси, который выиграл Золотой мяч, возглавил рейтинг. Вторую и третью строчку заняли футболисты Ливерпуля - Вирджил ван Дейк и Садьо Мане.

Лучшие игроки года по версии The Guardian.

1. Лионель Месси (Барселона)

2. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

3. Садьо Мане (Ливерпуль)

4. Криштиану Роналду (Ювентус)

5. Мохамед Салах (Ливерпуль)

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Роберт Левандовски (Бавария)

8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

9. Алиссон (Ливерпуль)

10. Френки де Йонг (Аякс / Барселона)

Ранее сообщалось, что Месси - лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS.