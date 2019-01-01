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Месси - лучший игрок года по версии The Guardian

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Аргентинец стал лучшим.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Известное британское издание The Guardian опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов планеты.

Лионель Месси, который выиграл Золотой мяч, возглавил рейтинг. Вторую и третью строчку заняли футболисты Ливерпуля - Вирджил ван Дейк и Садьо Мане.

Лучшие игроки года по версии The Guardian.

1. Лионель Месси (Барселона)

2. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

3. Садьо Мане (Ливерпуль)

4. Криштиану Роналду (Ювентус)

5. Мохамед Салах (Ливерпуль)

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Роберт Левандовски (Бавария)

8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

9. Алиссон (Ливерпуль)

10. Френки де Йонг (Аякс / Барселона)

Ранее сообщалось, что Месси - лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS.

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Теги: Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Барселона, Ливерпуль рейтинг, награда
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