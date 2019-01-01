Битва редакций: верим в МЮ и Милан

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов. В шестнадцатом туре мы подготовили две ставки. Обе будут экспрессами (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги шестнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 2676 грн

Английский двойник

Уотфорд - МЮ (22 декабря)

Прогноз: Победа МЮ

Коэффициент: 1,81

Тоттенхэм – Челси (22 декабря)

Прогноз: Победа Тоттенхэма

Коэффициент: 2,4

Общий коэффициент: 4,34

Ставка: 500 грн

Манчестер Юнайтед совершил осечку в игре против Эвертона после удачных встреч с Тоттенхэмом и Манчестер Сити, но Сульшер располагает практически полным составом, а потому безнадежный аутсайдер не должен стать помехой. Хотя, мы отлично понимаем, что манкунианцы не лучшим образом играют против слабых команд.

Тоттенхэм, в свою очередь, набрал хороший ход при Жозе Моуриньо и постепенно движется вверх по турнирной таблице. Челси же выдал несколько неудачных матчей. Фактор “Особенного“ должен сказаться в таком матче.

С верой в Милан и скромное Эль Класико №2

Реал – Атлетик (22 декабря)

Прогноз: ТМ (3,0)

Коэффициент: 1,82

Аталанта - Милан (22 декабря)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 2,05

Общий коэффициент: 3,73

Ставка: 500 грн

Реал после тяжелого матча против Барселоны будет принимать Атлетик. Баски традиционно упираются против грандов и практически всегда дают бой, а потому не ждем, что в матче будет много забитых голов.

Аталанта в последних играх довольно сложно набирает очки в Серии А. Команде Гасперини постоянно приходится отыгрываться. Не видим причин, по которым бергамаски могут легко обыграть Милан. Ставим Х2. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 48%.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали две ставки на хорошие суммы. Ситуация вынуждает брать матчи с хорошим коэффициентом в экспресс, но нам нужен шанс в последнем туре. Ждем удачного итога. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?