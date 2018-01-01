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Форвард Порту отправил соперника в больницу, угодив ногой ему в голову

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Зе Луиш жестко сфолил во время матча против Санта-Клары.
Зе Луиш нанес удар по голове Нене
Зе Луиш нанес удар по голове Нене
maisfutebol.iol.pt

В четверг, 19 декабря, Порту принимал Санта-Клару в матче 1/8 финала Кубка Португалии.

Во время этого поединка форвард “драконов“ Зе Луиш жестко сфолил против игрока соперника Нене. На 21-й минуте нападающий хотел ударить по мячу и в прыжке угодил Нене ногой в голову.

 

 

 

28-летний Зе Луиш за свой фол получил предупреждение, а пострадавшего на носилках унесли с поля и отправили в больницу. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно кроме того, что ему должны были сделать томографию.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду забил удивительный гол, выпрыгнув на 71 см.

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Теги: Порту, Кубок Португалии, футбол, видео, фол
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