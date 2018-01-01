Аллегри: В футболе тактика и схема - это полная чушь

Футболисты творят невероятное на футбольном поле.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился мнением по поводу современного футбола..

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“В Италии тактика и схемы - это все чушь. Футбол - это искусство, а игроки мирового уровня - художники.Их не нужно ничему учить, ими нужно просто восхищаетесь.

Все, что требуется от тренера - это дать возможность играть в лучшей форме.Мне нравится смотреть футбол, когда хороший игрок делает что-то потрясающее.

На скамейке я зритель, который наблюдает за шоу, которое ставит кто-то другой, и этот кто-то - это игрок“, - цитирует Аллегри ESPN.

Ранее стало известно, когда Аллегри вернется на тренерский мостик.