Дешам: Зидан возглавит сборную Франции

Дешам уверен, что рано или поздно придет черед Зинедина Зидана стать главным во Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу того, кто может сменить его на посту национальной команды.

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“Я думаю, что следующим тренером может стать Зидан. Рано или поздно он станет главным в сборной Франции.

У тренеров нет никаких ограничений по возрасту. Продолжительность карьеры зависит только от результатов“, - приводит слова Дешама Marca.

Напомним, что Дешам продлил контракт со сборной до конца 2022 года.