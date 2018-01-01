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Дешам: Зидан возглавит сборную Франции

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Дешам уверен, что рано или поздно придет черед Зинедина Зидана стать главным во Франции.
Дидье Дешам
Дидье Дешам
Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу того, кто может сменить его на посту национальной команды.

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“Я думаю, что следующим тренером может стать Зидан. Рано или поздно он станет главным в сборной Франции.

У тренеров нет никаких ограничений по возрасту. Продолжительность карьеры зависит только от результатов“, - приводит слова Дешама Marca.

Напомним, что Дешам продлил контракт со сборной до конца 2022 года.

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Теги: Дидье Дешам, Зинедин Зидан, сборная Франции по футболу, Реал Мадрид, футбол
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