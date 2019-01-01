Яя Туре: Из-за расизма мой сын не играет в футбол

Ивуариец в очередной раз высказался о проблеме.

Полузащитник китайского клуба Циндао Хайню Яя Туре рассказал, почему он не позволяет своему сыну заниматься футболом.

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“Я очень чувствителен к расизму. Он причиняет мне боль. Мой ребенок хочет играть в футбол и мечтает стать футболистом, но я сказал ему: “Нет, ты не можешь этого сделать“.

Я должен был принять это решение. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за этих вещей“, - цитирует футболиста L'Equipe.

Ранее Туре обвинил своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолу в расизме.