Слуцкий вернулся тренировать в Россию

Российский специалист возглавил Рубин.

Экс-главный тренер Виттеса Леонид Слуцкий вернулся тренировать российский клуб.

Слуцкий стал главным тренером Рубина, подписав контракт на 5 лет. В тренерский штаб вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

⚡️Леонид Слуцкий – главный тренер «Рубина»



📃Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.



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Отметим, что Рубин занимает 13-ю строчку, имея 19 очков в активе.