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Слуцкий вернулся тренировать в Россию

Комментариев: 1
Российский специалист возглавил Рубин.
Леонид Слуцкий (справа)
Леонид Слуцкий (справа)
ФК Рубин

Экс-главный тренер Виттеса Леонид Слуцкий вернулся тренировать российский клуб.

Слуцкий стал главным тренером Рубина, подписав контракт на 5 лет. В тренерский штаб вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

Отметим, что Рубин занимает 13-ю строчку, имея 19 очков в активе.

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Теги: Леонид Слуцкий, Рубин, РПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:48
Оценка:  -1
гость
When the katsaps understand that Putin is not alive, what will you do then? Look at the video when the Ukrainians ask questions, then your stupid being is not even shown, you can hear in your voice that this is a different person.
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