Клопп эпично передразнил тренера Монтеррея на клубном чемпионате мира

Забавный эпизод произошел во время матча клубного чемпионата мира между Ливерпулем и Монтерреем (2:1).

После одного из игровых эпизодов главный тренер мексиканской команды Антонио Мохамед апеллировал к судье, настаивая, что тот должен дать футболисту “красных“ желтую карточку.

Наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу не понравилось поведение коллеги, и он эпично передразнил его, повторив жест Мохамеда.

Jurgen Klopp mimicking opposition manager Antonio Mohamed today is both petty and brilliant all at the same time 😂 pic.twitter.com/ZwMY3xKbky