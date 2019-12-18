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Клопп эпично передразнил тренера Монтеррея на клубном чемпионате мира

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Немецкий специалист остался недоволен поведением коллеги.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Забавный эпизод произошел во время матча клубного чемпионата мира между Ливерпулем и Монтерреем (2:1).

После одного из игровых эпизодов главный тренер мексиканской команды Антонио Мохамед апеллировал к судье, настаивая, что тот должен дать футболисту “красных“ желтую карточку.

Наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу не понравилось поведение коллеги, и он эпично передразнил его, повторив жест Мохамеда.

Судья принял решение предъявить каждому из тренеров по желтой карточке.

Напомним, Ливерпуль вышел в финал клубного чемпионата мира. Смотрите также видео голов и обзор матча Монтеррей - Ливерпуль.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп, клубный чемпионат мира
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