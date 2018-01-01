Монтеррей - Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча клубного чемпионата мира

Ливерпуль с трудом вышел в финал.

Монтеррей - Ливерпуль: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 1/2 финала катарского клубного чемпионата мира Ливерпуль обыграл мексиканский Монтеррей.

Счет в матче открыл Кейта, который забил на 12-й минуте. Мексиканский клуб отыгрался спустя две минуты благодаря голу Фунес. Матч бы перешел в дополнительное время, если бы не гол Фирмино, который забил на 91-й минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча Монтеррей - Ливерпуль:

Монтеррей — Ливерпуль 1:2

Голы: Фунес, 14 — Кейта, 12, Фирмино, 90+1

Монтеррей: Бароверо — Медина, Монтес (Лаюн, 79), Санчес, Ванджони — Пабон Риос (Меса, 82), Родригес, Писарро (Гонсалес, 90), Ортис, Гальярдо Васконселос — Фунес

Ливерпуль: Алиссон — Милнер (Александер-Арнольд, 74, Хенерсон, Гомес, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана — Салах, Ориги (Фирмино, 85), Шакири (Мане, 68)

Предупреждения: Ванджони, Мохамед, Гальярдо — Гомес, Клопп