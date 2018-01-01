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Ливерпуль вышел в финал клубного чемпионата мира

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"Мерсисайдцы" забили на последних минутах матча.
Роберто Фирмино
Роберто Фирмино
Getty Images

В рамках 1/2 финала катарского клубного чемпионата мира Ливерпуль играл против мексиканского Монтеррея.

Счет в матче открыл Кейта на 12-й минуте, однако, мексиканский клуб отыгрался спустя 2 минуты.

Ливерпуль сумел забить победный гол в компенсированное время ко второму тайму. Голом отличился Фирмино.

Монтеррей — Ливерпуль 1:2

Голы: Фунес, 14 — Кейта, 12, Фирмино, 90+1

Монтеррей: Бароверо — Медина, Монтес (Лаюн, 79), Санчес, Ванджони — Пабон Риос (Меса, 82), Родригес, Писарро (Гонсалес, 90), Ортис, Гальярдо Васконселос — Фунес

Ливерпуль: Алиссон — Милнер (Александер-Арнольд, 74, Хенерсон, Гомес, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана — Салах, Ориги (Фирмино, 85), Шакири (Мане, 68)

Предупреждения: Ванджони, Мохамед, Гальярдо — Гомес, Клопп

Ранее стало известно с кем сыграет Ливерпуль в финале.

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Теги: Ливерпуль, Монтеррей, клубный чемпионат мира, футбол
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