Клопп выразил недовольство проведением клубного чемпионата мира

Турнир не должен проходить по средине сезона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о клубном чемпионате мира.

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“Если вы спросите меня, должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, то я честно скажу, что не должно так быть. Сейчас это самое важное соревнование в мире для нас, ведь мы находимся тут.

ФИФА рассматривало идею проводить клубный чемпионат мира летом, но это то же самое лето, в которое проводится Кубок африканских наций.

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Мы все должны сесть за стол переговоров и договориться не проводить такие крупные турниры одновременно.

Нельзя просто так добавлять соревнования. Это не сработает“, - приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Ранее сообщалось, что Клопп продлил контракт с Ливерпулем.

Отметим, что второй состав “мерсисайдцев“ крупно проиграл в Кубке английской лиги.