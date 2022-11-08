Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира

Фламенго пробился в финал.

В рамках 1/2 финала катарского клубного чемпионата мира Фламенго играл против Аль-Хиляля.

Номинальные гости открыли счет в матче, голом отметился Аль-Давсари на 18-й минуте. Однако, после перерыва бразильский клуб забил трижды одержав уверенную победу 3:1.

Отметим, что во втором полуфинале сыграют мексиканский Монтеррей и английский Ливерпуль.

Фламенго – Аль-Хиляль 3:1

Голы: де Арраскаэта, 49, Бруно Энрике, 78, Аль-Булайхи, 82 – Аль-Давсари, 18

Фламенго: Алвес – Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис – Арао, Жерсон (Диего, 74) – Рибейро, де Арраскаэта (Пирис, 90+3), Бруно Энрике(Витиньо, 89) – Габигол

Аль-Хиляль: Аль-Маюф – Аль Бурайк, Чжан, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани – Карлос Эдуардо, Куэльяр – Каррильо, Джовинко (Кхрибин, 71), Аль-Давсари (Аль-Абед, 82) – Гомис (Отайф, 90+2)

Предупреждения: Бруно Энрике, Мари, Диего – Джовинко, Аль-Булайхи, Аль-Давсари

Удален: Каррильо, 83.