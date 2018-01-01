Марадона хочет, чтобы Почеттино возглавил Бока Хуниорс

Аргентинский специалист может вернуться на родину.

Главный тренер Химнасии Диего Марадона признался, что хотел бы видеть экс-наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино во главе Бока Хуниорс.

“Я не поеду в Боку, потому что я не согласен с теми, кто будет управлять клубом. Им необходимо взять тренера, который должен почувствовать, что это за команда. Сидеть в этом кресле нелегко. Конечно, я бы подошел на эту роль.

Но сейчас я не пойду туда, может в какой-то момент это произойдет. Я хотел бы видеть Маурисио Почеттино во главе Боки. Они должны позвонить ему и убедить возглавить самую большую команду в мире“, - приводит слова Марадоны Goal.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить дортмундскую Боруссию.