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Марадона хочет, чтобы Почеттино возглавил Бока Хуниорс

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Аргентинский специалист может вернуться на родину.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер Химнасии Диего Марадона признался, что хотел бы видеть экс-наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино во главе Бока Хуниорс.

“Я не поеду в Боку, потому что я не согласен с теми, кто будет управлять клубом. Им необходимо взять тренера, который должен почувствовать, что это за команда. Сидеть в этом кресле нелегко. Конечно, я бы подошел на эту роль.

Но сейчас я не пойду туда, может в какой-то момент это произойдет. Я хотел бы видеть Маурисио Почеттино во главе Боки. Они должны позвонить ему и убедить возглавить самую большую команду в мире“, - приводит слова Марадоны Goal.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить дортмундскую Боруссию.

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Теги: футбол, Бока Хуниорс, Диего Марадона, Маурисио Почеттино
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