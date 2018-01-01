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Луческу получил предложении возглавить клуб из Бразилии

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Румынский специалист может возглавить Сантос.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
ФК Шахтер Донецк

Экс-тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал, что получил предложение возглавить Сантос.

“Я получил конкретное и серьезное предложение от Сантоса. Пока я еще не принял решения, сделаю это после Нового года, потому что есть и другие интересные варианты.

Это являются честью для меня получить такое предложение. Но это далеко от дома, это единственное препятствие. Да и жена не слишком рада такой перспективе“, - рассказал Луческу для Gazeta Sporturilor.

Ранее агент Луческу заявил, что Мирча может вернуться в Россию.

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Теги: Мирча Луческу, Сантос, футбол
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