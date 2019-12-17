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Копенгаген не будет продлевать контракт с Бендтнером

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Датчанин с 1 января станет свободным агентом.
Никлас Бендтнер
Никлас Бендтнер
fck.dk

Нападающий Никлас Бендтнер не будет продлевать соглашение с Копенгагеном, которое истекает 31 декабря 2019 года, сообщает официальный сайт датского клуба.

“Мы очень довольны тем вкладом, который внес Никлас Бендтнер в команду как на футбольном поле, так и в раздевалке. К сожалению, постоянные травмы не позволили ему раскрыться в полной мере, и то игровое время, которое мы можем ему дать, не соответствует его амбициям“, - сказано в заявлении команды.

“Я всегда мечтал играть и забить за Копенгаген, и благодарен клубу за предоставленную возможность. Да, мне бы хотелось сыграть больше и продлить контракт, но я уважаю решение Столе Сольбаккена. Теперь у меня будет время подумать о продолжении карьеры или ее завершении“, - отметил футболист.

Напомним, Бендтнер перешел в Копенгаген в сентябре из Русенборга. Он провел за команду 9 матчей, где забил 1 гол.

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Теги: футбол, Копенгаген, Никлас Бендтнер
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DmitriyMakarov    17.12.2019, 16:15
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