Палоп: Люди до сих пор благодарят меня за гол Шахтеру

Испанец вспомнил матч с "горняками" в Кубке УЕФА.

Бывший голкипер испанской Севильи Андрес Палоп поделился своими воспоминаниями о матче против донецкого Шахтера в 1/8 финала Кубка УЕФА в 2007 году.

“Мой гол Шахтеру помнит вся Севилья. Люди до сих пор узнают на улице и благодарят за тот гол. Это был крайне сложный и эмоциональный матч.

Нашим соперником был Шахтер, который тогда только начинал свое восхождение на евроарене, имел мощных бразильцев. Мы проигрывали 1:2 и нужно было перевести игру в овертайм. Я часто вспоминаю именно этот момент.

Мяч вышел на угловой. И мое решение побежать в штрафную было спонтанным. Бросил взгляд на Хуанде Рамоса, глазами спросил, можно ли побежать к воротам Шахтера. Получил согласие. Рванул. У нас в команде были довольно высокие нападающие: Кануте, Луис Фабиано. Я был уверен, что бороться будут они. Идет подача и в этот момент я осознаю - мяч летит в меня. Удар. Мы спасены.

Я уважаю Богдана Шуста. После игры попросил у него прощения. Мы обменялись футболками и я до сих пор храню ее. В футболе кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. В тот момент я думал только о Севилье. И о результате“, - рассказал Палоп в интервью телеканалу Футбол 1.