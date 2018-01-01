Трансфер Дерлиса Гонсалеса в Олимпию может не состояться

Руководству команды не хватает средств на приобретение игрока.

Вингер киевского Динамо Дерлис Гонсалес, который выступает за бразильский Сантос на правах аренды, может вернуться в столичный клуб.

Отмечается, что футболистом интересуется парагвайская Олимпия, но клубу не хватает средств для выкупа игрока у Динамо.

“Совершить трансфер подобного масштаба - сложность для нашего клуба. Сейчас мы имеем всего 18% от запрашиваемой суммы киевским клубом.

Если мы получим 25 000 новых членов-болельщиков клуба, то возможно, трансфер состоится“, - заявил президент Олимпии Мигель Брунотт в интервью abc.com.

Ранее сообщалось, что Дерлис Гонсалес пропустил официальное мероприятие своей команды из-за долгов по зарплате.