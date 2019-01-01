Битва редакций: еще одно падение вниз

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы не смогли увеличить наш банк.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. В пятнадцатом туре мы сделали три ставки – все экспрессы. И только один из них принес нам прибыль.

Ставка №1

Матчи: Реал Сосьедад - Барселона 2:2 / Фортуна – РБ Лейпциг 0:3

Прогноз: Победа Барселоны / Победа Лейпцига

Коэффициент: 2,4

Ставка: 400 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

На первый взгляд, это была наша самая надежная ставка, но Реал Сосьедад все-таки дал бой и отобрал очки у каталонцев. Сложно сказать, что Барселона по игре заслужила победный результат. РБ Лейпциг, в свою очередь, легко разобрался с Фортуной, отправив три мяча в ворота противника.

Ставка №2

Матчи: Арсенал – Манчестер Сити 0:3 / Заря – Шахтер 1:2

Прогноз: ТБ (3,0) / ОЗ

Коэффициент: 2,49

Ставка: 400 грн

Сумма выигрыша: 680 грн

Наш второй экспресс «зашел», но лишь частично. Манчестер Сити отгрузил Арсеналу три мяча еще в первом тайме, но при большом количестве моментов так и не смог забить во второй половине. Шахтер и Заря обошлись без голов в первом тайме, но в начале второго обменялись точными ударами, чем принесли нам «плюс».

Ставка №3

Матчи: Герта - Фрайбург 1:0 / Фиорентина – Интер 1:1

Прогноз: Х2 / Х2

Коэффициент: 2,38

Ставка: 400 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Третий экспресс провалился довольно быстро. Фрайбург позволили Герте, которая идет в зоне вылета, минимально победить. Конец матча гости провели в атаке, но так и не смогли предложить сопернику что-либо стоящее. Интер же упустил победу над Фиорентиной, что нас тоже устраивало, но значения никакого не имело.

Итог

В пятнадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы снова не смогли добиться успеха. Четвертый гол Манчестер Сити мог бы существенно улучшить ситуацию, но не повезло. Туров остается все меньше, но мы будем бороться до конца.