Роналду стал владельцем самой дорогой квартиры в Лиссабоне

Роскошные апартаменты обошлись португальскому футболисту в 7 миллионов евро.

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду стал владельцем элитной квартире в столице Португалии Лиссабоне.

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По информации португальского журнала TV7 Dias, футболист выложил за эту недвижимость 7,2 миллиона евро. На квартиру претендовали еще два покупателя, но Роналду “перебил“ их предложения своей суммой.

Квартира общей площадью 288 квадратных метра имеет три спальни, гостиную, столовую, кухню, кинозал. На крыше апартаментов расположен бассейн площадью 260 квадратных метров, также имеется личная парковка.

Источник отмечает, что португалец приобрел эту квартиру летом и расположена она в одном из самых востребованных районов Лиссабона.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Лука Модрич приобрел роскошный особняк в Мадриде за 12 миллионов евро.