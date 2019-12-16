Павелко выступил с заявлением по поводу инцидента с Зозулей
Президент УАФ Андрей Павелко выступил с заявлением по поводу инцидента, который произошел за участием Романа Зозуля.
“Ксенофобия, разжигание межнациональной вражды и грубое хулиганство. По-другому нельзя назвать то, что произошло в Испании во время матча Райо Вальекано против Альбасете, за который выступает наш Роман Зозуля.
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Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота должны стать объектом пристального расследования со стороны испанской полиции.
Благодарен арбитру матча, который принял решение его не продолжать, клубу Альбасете и руководству Ла Лиги, которое уже осудило поведение болельщиков Райо.
Ксанофоибии, расизму и прочим проявлениям нетерпимости не место на трибунах, как и везде. Роман, УАФ и вся Украина поддерживают тебя. Слава Украине“, - написал Павелко в Facebook.
Отметим, что ранее президент Райо Вальекано выступил с заявлением.
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Вот скажите ребята,кто неправ? Понимаю,что пить нeкрасиво в метро,но доeбываться то наxyя? Кто что думает?