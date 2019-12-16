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Павелко выступил с заявлением по поводу инцидента с Зозулей

Комментариев: 4
Полиция Испании должна расследовать произошедшие.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко выступил с заявлением по поводу инцидента, который произошел за участием Романа Зозуля.

“Ксенофобия, разжигание межнациональной вражды и грубое хулиганство. По-другому нельзя назвать то, что произошло в Испании во время матча Райо Вальекано против Альбасете, за который выступает наш Роман Зозуля. 

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Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота должны стать объектом пристального расследования со стороны испанской полиции. 

Благодарен арбитру матча, который принял решение его не продолжать, клубу Альбасете и руководству Ла Лиги, которое уже осудило поведение болельщиков Райо. 

Ксанофоибии, расизму и прочим проявлениям нетерпимости не место на трибунах, как и везде. Роман, УАФ и вся Украина поддерживают тебя. Слава Украине“, - написал Павелко в Facebook.

Отметим, что ранее президент Райо Вальекано выступил с заявлением.

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Теги: Андрей Павелко, УАФ, Роман Зозуля, Альбасете, полиция, расизм
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.12.2019, 10:24
Оценка:  0
гость
Ребята что вы чушь пишете. Зозуля пох. Вот моя проблема: я футболист и в последнее время часто обрезаюсь и обращаю по половине своей команды. Прям рок какой-то.косо смотреть тренер стал. И кликуху дали - Обрез.
гость  (аноним)  16.12.2019, 10:20
Оценка:  0
гость
10:07-похожая ситуация,брат. В магазе на кассе Вася начал барагозить,ну я прям на кассе его ушатал. Я сам спортсмен (мастер спорта по бальным танцам),но тот тип этого ж не знал. После этого я забрал его пакет и ушёл. Пусть знает)
гость  (аноним)  16.12.2019, 10:07
Оценка:  -1
гость
Ехал утром в метро с бодуна. Херово пиздa. Ну я достал чекушку с кармана и пару глотков сделал. Тут доебaлся тело типа некрасиво веду себя.ну я yeбал его и с ноги по eблу добавил.
Вот скажите ребята,кто неправ? Понимаю,что пить нeкрасиво в метро,но доeбываться то наxyя? Кто что думает?
Бувший_зхiдняк    16.12.2019, 10:19
Оценка:  +1
Бувший_зхiдняк
просыпайся уже фантазер и иди на работу
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