Битва редакций: настало время рисковать

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов. В пятнадцатом туре мы подготовили три ставки. Все они будут экспрессами (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги пятнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 3194 грн

Экспресс на победы гостей

Реал Сосьедад - Барселона (14 декабря)

Прогноз: Победа Барселоны

Коэффициент: 1,55

Фортуна – РБ Лейпциг (14 декабря)

Прогноз: Победа РБ Лейпцига

Коэффициент: 1,47

Общий коэффициент: 2,24

Ставка: 400 грн

В первом экспрессе мы ставим на довольно аккуратные исходы. Барселона не сильно напрягалась среди недели, а потому в отличном тонусе подойдет ко встрече с Реал Сосьедадом. Лейпциг же отправится к Фортуне, у которой очень большие кадровые проблемы, а «быки» играют довольно убедительно.

Результативные центральные матчи АПЛ и УПЛ

Арсенал – Манчестер Сити (15 декабря)

Прогноз: ТБ (3,0)

Коэффициент: 1,47

Заря – Шахтер (14 декабря)

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 1,66

Общий коэффициент: 2,44

Ставка: 400 грн

Манчестер Сити после победы над Динамо Загреб отправится в гости к Арсеналу, который выступает очень нестабильно, а потому надежной игры в обороне от них ждать не стоит. Шахтер и Заря в первом круге забили семь голов на двоих. Оборона Шахтера вызывает вопросы, а Заря здорово показала себя против Динамо – обмен голами не должен стать проблемой. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 66%.

Берлинское бедствие и аккуратное дополнение

Герта – Фрайбург (14 декабря)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,86

Фиорентина – Интер (15 декабря)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,32

Общий коэффициент: 2,45

Ставка: 400 грн

Берлинцы очень плохо выглядят в последних матчах и справедливо идут вблизи к зоне вылета. Фрайбург несколько сбавил сумасшедший темп, но и стоит учитывать уровень соперников. Гости выглядят предпочтительнее и, возможно, стоит ожидать их победы, но здесь мы перестрахуемся. Интер же после вылета из Лиги чемпионов может полностью сосредоточиться на чемпионате, а там очки терять нельзя.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали три ставки на приличные суммы. Ждем удачного тура, который хотя бы позволит нам вернуться в зону видимости соперников. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?