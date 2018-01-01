Битва редакций: настало время рисковать
В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов. В пятнадцатом туре мы подготовили три ставки. Все они будут экспрессами (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги пятнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 3194 грн
Экспресс на победы гостей
Реал Сосьедад - Барселона (14 декабря)
Прогноз: Победа Барселоны
Коэффициент: 1,55
Фортуна – РБ Лейпциг (14 декабря)
Прогноз: Победа РБ Лейпцига
Коэффициент: 1,47
Общий коэффициент: 2,24
Ставка: 400 грн
В первом экспрессе мы ставим на довольно аккуратные исходы. Барселона не сильно напрягалась среди недели, а потому в отличном тонусе подойдет ко встрече с Реал Сосьедадом. Лейпциг же отправится к Фортуне, у которой очень большие кадровые проблемы, а «быки» играют довольно убедительно.
Результативные центральные матчи АПЛ и УПЛ
Арсенал – Манчестер Сити (15 декабря)
Прогноз: ТБ (3,0)
Коэффициент: 1,47
Заря – Шахтер (14 декабря)
Прогноз: Обе забьют
Коэффициент: 1,66
Общий коэффициент: 2,44
Ставка: 400 грн
Манчестер Сити после победы над Динамо Загреб отправится в гости к Арсеналу, который выступает очень нестабильно, а потому надежной игры в обороне от них ждать не стоит. Шахтер и Заря в первом круге забили семь голов на двоих. Оборона Шахтера вызывает вопросы, а Заря здорово показала себя против Динамо – обмен голами не должен стать проблемой. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 66%.
Берлинское бедствие и аккуратное дополнение
Герта – Фрайбург (14 декабря)
Прогноз: Х2
Коэффициент: 1,86
Фиорентина – Интер (15 декабря)
Прогноз: Х2
Коэффициент: 1,32
Общий коэффициент: 2,45
Ставка: 400 грн
Берлинцы очень плохо выглядят в последних матчах и справедливо идут вблизи к зоне вылета. Фрайбург несколько сбавил сумасшедший темп, но и стоит учитывать уровень соперников. Гости выглядят предпочтительнее и, возможно, стоит ожидать их победы, но здесь мы перестрахуемся. Интер же после вылета из Лиги чемпионов может полностью сосредоточиться на чемпионате, а там очки терять нельзя.
Итог
Итак, в этом туре мы сделали три ставки на приличные суммы. Ждем удачного тура, который хотя бы позволит нам вернуться в зону видимости соперников. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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