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Рыночная стоимость Яремчука выросла практически в два раза

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Украинский форвард входит в топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Известный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, которые выступают в чемпионате Бельгии.

По данным источника, трансферная стоимость украинского нападающего Гента Романа Яремчука выросла практически в два раза - с 6,5 миллионов евро до 12 миллионов. На данный момент форвард входит в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельги. Он делит 7-9 места с Мбванной Саматтой из Генка и экс-форвардом Зари Деннисом Бонавентуре.

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Помимо Яремчука в Бельгии выступают и другие украинцы. Так, защитник Гента Игорь Пластун подорожал с 2 до 2,5 млн, а хавбек "буйволов" Роман Безус - с 2 до 3 миллионов. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь, выступающий за Брюгге, также вырос в цене. Сейчас его оценивают в 2,5 миллиона евро, а ранее его цена составляла 1,2 миллиона.

Украинский защитник Кортрейка Андрей Бацула, как и ранее, стоит 600 тысяч евро. Единственным украинцем, стоимость которого снизилась, является полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко. Его стоимость упала с 1,5 до 1 миллиона евро.

Отметим, что самым дорогим игроком чемпионата Бельгии является Сандер Берге из Генка - 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игрок итальянской Аталанты Руслан Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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