Ривер Плейт стал обладателем Кубка Аргентины
В финале турнира Ривер Плейт разгромил Сентраль Кордове.
В финальном матче Кубка Аргентины-2019 встретились Ривер Плейт встретился с Сентраль Кордове.
"Миллионеры" сумели одержать разгромную победу над соперником, забив три безответных гола. В этом поединке отличились Игнасио Скокко, Игнасио Фернандес и Хулиан Альварес.
Для Ривер Плейт это уже третий трофей данного турнира. Ранее команда побеждала в 2016 и 2017 годах.
Стоит сказать, что в чемпионате Аргентины Ривер Плейт занимает второе место, отставая от первого Аргентинос Хуниорс на три пункта, но имея поединок в запасе.
Ранее сообщалось, что Ривер Плейт уступил Фламенго в финале Кубка Либертадорес.
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