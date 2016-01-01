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Ривер Плейт стал обладателем Кубка Аргентины

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В финале турнира Ривер Плейт разгромил Сентраль Кордове.
Ривер Плейт - победитель Кубка Аргентины-2019
Ривер Плейт - победитель Кубка Аргентины-2019
twitter.com/RiverPlate

В финальном матче Кубка Аргентины-2019 встретились Ривер Плейт встретился с Сентраль Кордове.

"Миллионеры" сумели одержать разгромную победу над соперником, забив три безответных гола. В этом поединке отличились Игнасио Скокко, Игнасио Фернандес и Хулиан Альварес.

Для Ривер Плейт это уже третий трофей данного турнира. Ранее команда побеждала в 2016 и 2017 годах.

Стоит сказать, что в чемпионате Аргентины Ривер Плейт занимает второе место, отставая от первого Аргентинос Хуниорс на три пункта, но имея поединок в запасе.

Ранее сообщалось, что Ривер Плейт уступил Фламенго в финале Кубка Либертадорес.

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Теги: Ривер Плейт, футбол, Аргентина
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