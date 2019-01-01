Полузащитник Динамо Брест: Милевский - очень скромный, справедливый и хороший парень

Украинский футболист веселится исключительно в социальных сетях.

Полузащитник Динамо Брест Сергей Кисляк поделился мнением по поводу украинского нападающего Артема Милевского.

“Он отмалчивается по поводу Киева, даже без особой ностальгии. Если только мы что-то спросим, мол, как там у вас было, то ответит.

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На самом деле Артем очень скромный, справедливый и хороший человек. Просто ведет такой веселый инстаграм.

Те же слезы после матча с Витебском показывают, что он скромный и хороший парень. Хотя, признаюсь, когда я бежал к ребятам с трибуны, сам чуть не прослезился. Было очень приятно.

Весь этот год мы прошли одним костяком, без шараханий, и все-таки добились того, к чему стремились. И вот я выбегаю, смотрю на Милю - а он весь в слезах“, - рассказал Кисляк в интервью для Прессбола.

Напомним, что Милевский получил денежный штраф за обращение к судье через Instagram.