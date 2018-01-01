Ибрагимович рассказал, кто является его любимым футболистом

Швед лестно высказался в сторону молодой звезды ПСЖ.

Шведский форвард Златан Ибрагимович высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

“Мбаппе заслуживает внимания. Надеюсь, что этот парень продолжит усердно работать. Уже в 19 лет он стал звездой. Я надеюсь, что Килиан сохранит свое желание побеждать и продолжит прогрессировать.

Сейчас он должен быть хладнокровным, что иногда бывает проблематично.

Когда играл Роналдо, все хотел быть похожими на него. Мой сын смотрит матчи по телевизору, но я больше не вижу никого. Теперь моим любимым футболистом является Мбаппе, который выделяется на фоне всех остальных игроков“, - цитирует шведа A Bola со ссылкой на журнал GQ.

Ранее сообщалось, что фанаты Мальме пытались отпилить ноги статуи Ибрагимовича.