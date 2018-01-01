Битва редакций: соперники ушли в отрыв

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы ушли в минус.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. В четырнадцатом туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. Обе из них не зашли, что еще сильнее уменьшило наш банк.

Ставка №1

Матч: МЮ – АЗ 4:0

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,96

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

В нашем ординаре мы положились на то, что Манчестер Юнайтед вновь выставит резервный состав, но в старте нашлось место вернувшемуся Матичу, Мартиалю, который набирал форму, самому дорогому защитнику мира Магуайру, да и молодежь сыграла здорово. Манкунианцы выиграли абсолютно по делу, чем оформили нам минус.

Ставка №2

Матчи: Интер - Барселона 1:2 / Челси – Лилль 2:1

Прогноз: ТМ (3,5) / Фора Челси (-1,5)

Коэффициент: 2,64

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Наш экспресс начался довольно неплохо – Челси забил быстрый гол, а в поединке Интера и Барселоны до 43-й минуты был счет 0:1. Пускай каталонцы и пропустили под перерыв, зато Челси забил второй. Третий мяч в матче Интер - Барселона был забит лишь под занавес встречи, что полностью нас утраивало, только вот Челси умудрился пропустить и все нам испортил.

Итог

В четырнадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы опять отдалились от наших соперников. Такое развитие событий угнетает морально, но сдаваться нельзя. Еще есть шанс.