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Роналдиньо: Месси не является лучшим игроком в истории футбола

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Аргентинец лучший игрок своего времени.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Бывший игрок Барселоны Роналдиньо поделился мнением по поводу того, что Лионель Месси получил шестой Золотой мяч.

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“Я безумно рад за Месси, ведь он мой друг и, который представляет Барселону. Я не хочу сравнивать, ведь сложно сказать, кто лучший игрок в истории футбола.

Есть Диего Марадона, Пеле, Роналдо... Я не могу сказать, что Месси - лучший игрок в истории, но он лучший игрок своего времени“, - приводит слова Роналдиньо Marca.

Отметим, что Криштиану Роналду стал лучшим игроком Серии А.

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Теги: Роналдиньо, Лионель Месси, вне игры, футбол
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