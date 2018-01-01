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Украинцы в еврокубках: Возвращение Зинченко и успех Малиновского

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Обзор выступления украинских легионеров в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

На этой неделе были сыграны матчи шестого тура группового этапа еврокубков, после которых стало понятно, кто вылетел из турниров, а кто продолжит борьбу весной.

К сожалению для украинских фанатов, из трех наших клубов только Шахтер сыграет в еврокубках, и то, “горняки“ вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Зато ситуация с украинцами, выступающими в европейских клубах, гораздо лучше.

Так, в Лиге чемпионов Украина представлена четырьмя легионерами.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко впервые после травмы появился на поле - на 66-й минуте матча против Динамо Загреб украинец заменил Габриэля Жезуса. Ничем особенным Зинченко не отличился, но вместе с “горожанами“ вышел в плей-офф с первого места в группе.

В Лиге чемпионов продолжит выступление и Руслан Малиновский вместе с Аталантой. Украинец начал матч против Шахтера со скамейки и вышел на поле на 61-й минуте.

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Именно Руслан выполнил передачу со штрафного, которую замкнул хорват Марио Пашалич, установив счет 2:0 в пользу команды Гасперини, а позже “горняки“ пропустили еще один мяч. Таким образом, Аталанта выбила Шахтер в Лигу Европы.

Левый защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе Брюгге на матч против Реала, и заработал желтую карточку в том матче. Брюгге проиграл этот поединок и вылетел в Лигу Европы.

А вот Ярослав Ракицкий из-за дисквалификации пропустил матч Зенита против Бенфики. Российский клуб потерпел крупное поражение и окончательно завершил выступление в еврокубках.

Что касается Лиги Европы, то тут два самых “украинских“ клуба - Гент и Ференцварош, в которых выступает по три украинских футболиста, а венгров также тренирует украинец Сергей Ребров.

В шестом туре группового этапа турнира Гент играл против нашей Александрии, и в составе бельгийского клуба на поле в старте вышли все три украинца. Роман Яремчук провел на поле 73 минуты, но так и не забил. Игорь Пластун отыграл полный матч, но не отличился результативными действиями.

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А вот Роман Безус отдал две голевые передачи на Депуатра, который сделал счет 2:0. Александрия сумела забить гол престижа, но матч проиграла и завершила еврокубковое выступление. Гент же вышел в плей-офф с первого места.

Сергей Ребров в стартовом составе Ференцвароша выпустил украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова, правда на 84-й минуте Харатина заменил Даниил Игнатенко. Венгры сыграли вничью и, заняв третье место в группе, покинули турнир.

Астана под руководством Романа Григорчука проиграла Партизану и заняла последнее место в своей группе.

Артем Сухоцкий (Слован) остался в запасе на матч с Брагой, а Валерий Бондаренко (Гимараэш) со скамейки запасных наблюдал за игрой своей команды против Айнтрахта. Обе команды украинцев по итогам группового этапа покинули Лигу Европы.

Последний украинский легионер - Марьян Швед (Селтик) не попал в заявку своей команды на матч против Клужа, но Селтик вышел в плей-офф с первого места.

Таким образом, весной в Лиге чемпионов сыграют клубы Александра Зинченко и Руслана Малиновского, а в Лиге Европы помимо Шахтера Украина будет представлена Гентом, Брюгге и Селтиком.

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Теги: Лига Чемпионов, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Руслан Малиновский, Аталанта, Эдуард Соболь, Брюгге, Ярослав Ракицкий, Зенит, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Гент, Сергей Ребров, Игорь Харатин, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, Ференцваро
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