Украинцы в еврокубках: Возвращение Зинченко и успех Малиновского

Обзор выступления украинских легионеров в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе были сыграны матчи шестого тура группового этапа еврокубков, после которых стало понятно, кто вылетел из турниров, а кто продолжит борьбу весной.

К сожалению для украинских фанатов, из трех наших клубов только Шахтер сыграет в еврокубках, и то, “горняки“ вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Зато ситуация с украинцами, выступающими в европейских клубах, гораздо лучше.

Так, в Лиге чемпионов Украина представлена четырьмя легионерами.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко впервые после травмы появился на поле - на 66-й минуте матча против Динамо Загреб украинец заменил Габриэля Жезуса. Ничем особенным Зинченко не отличился, но вместе с “горожанами“ вышел в плей-офф с первого места в группе.

В Лиге чемпионов продолжит выступление и Руслан Малиновский вместе с Аталантой. Украинец начал матч против Шахтера со скамейки и вышел на поле на 61-й минуте.

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Именно Руслан выполнил передачу со штрафного, которую замкнул хорват Марио Пашалич, установив счет 2:0 в пользу команды Гасперини, а позже “горняки“ пропустили еще один мяч. Таким образом, Аталанта выбила Шахтер в Лигу Европы.

Левый защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе Брюгге на матч против Реала, и заработал желтую карточку в том матче. Брюгге проиграл этот поединок и вылетел в Лигу Европы.

А вот Ярослав Ракицкий из-за дисквалификации пропустил матч Зенита против Бенфики. Российский клуб потерпел крупное поражение и окончательно завершил выступление в еврокубках.

Что касается Лиги Европы, то тут два самых “украинских“ клуба - Гент и Ференцварош, в которых выступает по три украинских футболиста, а венгров также тренирует украинец Сергей Ребров.

В шестом туре группового этапа турнира Гент играл против нашей Александрии, и в составе бельгийского клуба на поле в старте вышли все три украинца. Роман Яремчук провел на поле 73 минуты, но так и не забил. Игорь Пластун отыграл полный матч, но не отличился результативными действиями.

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А вот Роман Безус отдал две голевые передачи на Депуатра, который сделал счет 2:0. Александрия сумела забить гол престижа, но матч проиграла и завершила еврокубковое выступление. Гент же вышел в плей-офф с первого места.

Сергей Ребров в стартовом составе Ференцвароша выпустил украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова, правда на 84-й минуте Харатина заменил Даниил Игнатенко. Венгры сыграли вничью и, заняв третье место в группе, покинули турнир.

Астана под руководством Романа Григорчука проиграла Партизану и заняла последнее место в своей группе.

Артем Сухоцкий (Слован) остался в запасе на матч с Брагой, а Валерий Бондаренко (Гимараэш) со скамейки запасных наблюдал за игрой своей команды против Айнтрахта. Обе команды украинцев по итогам группового этапа покинули Лигу Европы.

Последний украинский легионер - Марьян Швед (Селтик) не попал в заявку своей команды на матч против Клужа, но Селтик вышел в плей-офф с первого места.

Таким образом, весной в Лиге чемпионов сыграют клубы Александра Зинченко и Руслана Малиновского, а в Лиге Европы помимо Шахтера Украина будет представлена Гентом, Брюгге и Селтиком.