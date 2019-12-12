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Фанаты Мальме пытались отпилить ноги статуи Ибрагимовича

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Болельщики не могут простить игрока.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Болельщики Мальме продолжают выражать протесты против бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича, который решил стать совладельцем Хаммарбю.

Фанаты клуба попытались отпилить ноги у статуи Златана Ибрагимовича. Полиция была вынуждена поставить вокруг памятника забор.

Отметим, что до этого фанаты клуба испортили статую Ибрагимовича.

Ранее вице-президент клуба фанатов Мальме заявил, что Ибрагимович предал их.

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Теги: Златан Ибрагимович, Мальме, Хаммарбю, футбол, вне игры, фанаты
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