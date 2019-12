Фанаты Мальме пытались отпилить ноги статуи Ибрагимовича

Болельщики Мальме продолжают выражать протесты против бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича, который решил стать совладельцем Хаммарбю.

Фанаты клуба попытались отпилить ноги у статуи Златана Ибрагимовича. Полиция была вынуждена поставить вокруг памятника забор.

Fans continue to express their rage at Zlatan Ibrahimovic after someone vandalized a statue of the football star by trying to saw it off its base. Fans of Malmö FF, Zlatan's first team and hometown, are mad that he bought a stake in Hammarby, a rival club.

