Фанаты Мальме пытались отпилить ноги статуи Ибрагимовича
Болельщики не могут простить игрока.
Болельщики Мальме продолжают выражать протесты против бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича, который решил стать совладельцем Хаммарбю.
Фанаты клуба попытались отпилить ноги у статуи Златана Ибрагимовича. Полиция была вынуждена поставить вокруг памятника забор.
Fans continue to express their rage at Zlatan Ibrahimovic after someone vandalized a statue of the football star by trying to saw it off its base. Fans of Malmö FF, Zlatan's first team and hometown, are mad that he bought a stake in Hammarby, a rival club.— Radio Sweden (@radiosweden) December 12, 2019
TT Photo: Johan Nilsson pic.twitter.com/cNcqFUNsIq
Отметим, что до этого фанаты клуба испортили статую Ибрагимовича.
Ранее вице-президент клуба фанатов Мальме заявил, что Ибрагимович предал их.
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