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Шахтер уступил Аталанте в Юношеской лиге УЕФА

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Горняки" с минимальным счетом проиграли команде из Италии.
Шахтер U-19 - Аталанта U-19
Шахтер U-19 - Аталанта U-19
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер U-19 проиграл ровесникам из Аталанты в матче шестого тура Юношеской лиги УЕФА.

Гости открыли счет в первом тайме, а вначале второго удвоили свое преимущество. Дублем отметился Пикколи.

Шахтер сумел отыграть лишь один мяч благодаря точному удару Бондаренко с пенальти. 

“Горняки“ заняли последнее место в группе с двумя очками.

Шахтер U-19 – Аталанта U-19 – 1:2

Голы: Бондаренко, 62 (пен.) – Пикколи, 20, 53

Шахтер U-19: Трубин – Драмбаев, Якуба, Муравский (Эгбуджо, 56), Козик – Крыськив, Бондаренко (Рудавский, 89), Гуров (Чирук, 46) – Мудрик (Вьюнник, 84), Сикан, Очеретько (Кобылянский, 89).

Аталанта U-19: Джельми – Броньи, Гейденрейх, Околи, Бергонци – Панада (Финарди, 77), Гут – Гисланди, Кортиновис (Милани, 90), Гислени (Сидибе, 77) – Пикколи.

Предупреждение: Сикан.

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Теги: футбол, Шахтер U-19, Юношеская лига УЕФА
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